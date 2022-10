NO LO TOMA A LA BROMA. Pese a que el DJ no la menciona en su remix por el chiste del ‘disfraz de policía’, Giuliana Rengifo arremetió contra él y sus detractores en un directo mensaje a Samuel Suárez de Instarándula. La cumbiambera no ha tomado con humor la broma que hizo Magaly Medina en pleno programa.

“ Disfrásence de policías para que alguna vez sean la oficial ... Run runa, run runa, ahí van para todas las monas con metralletas, esas para las que por muchos años fueron las olvidadas y escondidas”, se escucha en el remix junto a la voz de Magaly Medina.

Al respecto, Giuliana Rengifo se dirigió al DJ para dejarle entrever que tomaría acciones legales si continúa circulando el remix en una supuesta alusión a ella.

“¿Te parece chistoso eso? No sabes todo lo que se viene para todos los que me inventan cosas y me insultan. Caiga quien caiga me defenderé hasta las últimas ”, puntualizó.

“Atención Djs de todo el Perú, Giuliana Rengifo muestra todo su rechazo con el nuevo viral de la policía... La creatividad de los peruanos en temas faranduleros nunca deja de sorprendernos”, fueron las palabras de Samu.

GIULIANA RENGIFO