¡EN PIE DE GUERRA! Giuliana Rengifo arremetió contra Magaly Medina luego que emitió un informe sobre el recuento de sus escándalos. La cumbiambera está en medio de la polémica luego de ser ampayada besándose con un notario casado.

“Ahora sacas mi vida de escándalos, cuando antes aplaudías mi trabajo” , expresó la cantante a través de Instagram.

Pero todo no quedó ahí, la cantante calificó de “basura” el programa de la ‘urraca’. “Deja de llamarme para entrevistarme. Aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirte todo el daño que causa tu basura de programa”, remarcó.

Giuliana Rengifo arremete contra Magaly

Giuliana Rengifo pidió a Magaly Medina que “pare”

En la víspera, Giuliana Rengifo le envió un mensaje a Magaly Medina durante el programa de ‘En Boca de Todos’. La cantante le pidió a la ‘urraca’ parar con su tema por sus hijas.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas . Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada”, puntualizó.

Giuliana Rengifo afirma que sus hijas sufren burlas en el colegio

