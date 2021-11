QUÉ FUERTE. Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse sobre su pasada relación con el notario Alfredo Zambrano y aprovechó para arremeter con todo contra el terapeuta Tomás Angulo, quien visitó el set de Magaly Medina para mandarle varios misiles y ningunearla.

En declaraciones para Amor y Fuego, según se ve en un avance del programa para este viernes, la cantante dio a entender que el especialista intentó propasarse con ella luego de visitarlo para una terapia.

“Yo tomé terapia con él y el señor creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia”, dijo Giuliana Rengifo al ser consultada por una reportera del programa de Willax por sus comentarios de hace unos días.

GIULIANA LE DA SU VUELTO A MAGALY

Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse luego de las indirectas que le envió Magaly Medina esta semana, después de que la cantante visitara el set de Amor y Fuego y hablara de su pasada relación con el notario Alfredo Zambrano.

Y es que la ‘urraca’ invitó al Tomás Angulo para hablar sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi, aunque no desperdició la oportunidad y le envió varios dardos a la cumbiambera por referirse a su esposo.

“Fue una relación corta, bonita. Yo no me considero un snack ni una llanta de respuesto ni nada... para mí no fue un choque y fuga”, dijo la cumbiambera luego de los misiles que le envió la conductora de Magaly Tv La Firme.

Por si fuera poco, decidió darle ‘su vuelto’ y dio a entender que Alfredo Zambrano hablaba mal de ella. “No iba funcionar (su relación) por nada del mundo porque desde ya, que un hombre hable mal de una mujer, para mí no vale la pena”, dijo Giuliana Rengifo.

En ese momento, al ser consultada por la reportera de Amor y Fuego, la cantante lo negó, dando a entender que se trataba de la urraca. “No, de mí no”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Salsera Brunella Torpoco fue atacada a balazos por sicarios en el Callao: “Tengo miedo por mi familia”

Hacen leña a youtuber peruano de ‘exponiendo infieles’: “Lacra, haragán, vives de la desgracia de la gente”

Maricarmen y su indirecta para Magaly tras tildarla de ridícula por su ‘Babytón’: “Sale gente malintencionada a mentir”