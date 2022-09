NO AGUANTA NADA. Giuliana Rengifo aseguró que Magaly Medina le da vergüenza por intentar mancillar el honor de una mujer. Esto luego que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera su ampay besando a un notario casado.

La cumbiambera se presentó EN VIVO en el programa de ‘Amor y Fuego’, donde llevó pruebas para dejar en claro que Paul Pineda, el notario pucallpino con quien se le vincula, está totalmente separado de su esposa.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón ”, dijo.

En esa línea, Giuliana Rengifo advirtió que continuará defendiendo su honorabilidad como mujer, pese a que la ‘urraca’ la tiene entre ceja y ceja por haber mantenido una relación con su esposo Alfredo Zambrano, quien también es notario.