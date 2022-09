¡SIGUE LA NOVELA! Giuliana Rengifo utilizó sus redes sociales para exponer una chat con el hijo del notario Paul Pineda, con quien fue captada besándose. En la conversación, la cantante le reclama porque su padre le había dicho que estaba separado de su esposa.

“Tú papá me dijo que estaba separado y yo le creí”, se lee en el mensaje. Ante ello, el hijo del notario responde: “Pero sí están separados”.

El último lunes Magaly Medina difundió un ampay donde se ve a Giuliana Rengifo chapando con el notario, quien figura como casado en el Reniec. Según la ‘urraca’, la misma esposa del hombre se contactó con su programa y afirmó que la cumbiambera es una sinvergüenza e interesada.

Giuliana sobre Magaly: “Me odia y quiere manipular a tu mami”

En la misma conversación, Giuliana remarcó que Magaly Medina tendría algo en su contra y estaría buscando afectarla con el escándalo.

“ Magaly me odia y quiere manipular a tu mami que está tan sensible. La entiendo como mujer y como madre. Pero no puede caer en el juego de Magaly para hacerme sentir mal y que le hagan decir que yo me metí en la relación de tu papá con tu mami. Eso es falso”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo a la esposa de notario al que besó: “Está mintiendo, quiere pedirle el divorcio”

Diego bota de la casa a Cristóbal y vuelve a golpearlo: “Me rompiste el corazón” | VIDEO

Karla Tarazona abandonó mansión en La Molina y se mudó a nueva casa cerca del colegio de sus hijos