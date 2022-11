Arantxa Mori acusó a Giuliana Rengifo de haber destruido su relación de seis años con el abogado Eduardo Rimachi. Ahora, la cantante de ‘Baila tremenda’ publicó un revelador chat donde la cumbiambera la insulta.

De acuerdo con su publicación en Instagram, una admiradora suya le mandó un mensaje a Rengifo para enfrentarla tras las acusaciones de Mori. “Hola, hermosa. La vedad le escribí a la e... de Giuliana y le dije sus verdades”, escribió la fan.

Ante ello, la participante de ‘El Gran Show’ no se quedó callada y ofendió a la integrante de ‘Vanessa y las tremendas’ con un apodo. “¿Eres Magaly o la ‘plástica cumbiambera’ ? L a c... de c..., interesada, extorsionadora. Que es z... Y le gusta que le paguen todo. Cuando en su cara le dice que no la aman y se arrastra ”, respondió la ex Agua Bella.

¿Cómo respondió Arantxa Mori tras los insultos?

Arantxa dejó una historia donde respondía a Giuliana, quien asegura que la está difamando. “En mi anterior publicación muestro la captura de la conversación de una de las tantas chicas que se han solidarizado con mi caso, donde se prueba cómo esta señora sigue calumniándome e insultándome ”, se lee en la publicación.

“A l parecer ella aún no es consciente de haber sido la amante o es que está orgullosa de eso . ¿Hasta donde pretende llegar con tantas mentiras?”, finalizó.

