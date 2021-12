La cantante Giuliana Rengifo aseguró que el notario Alfredo Zambrano se ha convertido en ‘su cruz’ y que está cansada que le sigan recordando al esposo de Magaly Medina. Además, precisó que nunca estuvo enamorada de él.

Giulliana, Magaly hizo su renovación de votos con el notario y los cibernautas crearon unos memes con tu rostro encima de la cara de ella. ¿Lo has visto en redes?

¿En serio? No lo he visto, pero la gente sí que es mala. Yo lo tomo con gracia, no me voy a enojar, no tengo tiempo para hacer ‘hígado’, hasta ella (Medina) debería reírse de las cosas que hacen. Ambos ya son un matrimonio establecido, han renovado sus votos, así que el resto que les llegue.

¿Pedirías que te dejen de vincular con el notario?

Sí. Ya estoy harta. Muchos cibernautas comentan mis videos de TikTok, casi todos son videos románticos, pero lo hago así porque soy una mujer romántica. No van dirigidos al señor, mi mundo no gira alrededor de esa pareja, también he tenido otros ex.

¿Sientes que el notario se ha convertido en una cruz?

Sí, pero no hay forma... no llega ni a cadenita, ni ha sido algo trascendental en mi vida porque yo no lo quise. Por eso tuve que irme a Estados Unidos, si hubiera seguido en Perú... no sé qué hubiera pasado, pero ya pasó, ya fue. Ahora tengo otra vida y estoy tranquila. Sé (que Magaly y Alfredo) están superenamorados, en una relación estable y nada puede marchitar ni terminar este amor si realmente es verdadero.