En declaraciones para Trome, Giuliana Rengifo aseguró que el ampay que ha mostrado el programa ‘Magaly TV La Firme’ es completamente falso porque el hombre a quien besa ya está separado de su esposa hace varios meses. Incluso, la cumbiambera señaló que “no fue beso” y que “exageran”.

“Es falso, él es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel ”, dijo a este medio.

La cantante aseguró que la conductora Magaly Medina la odia debido a que tuvo una supuesta relación con su esposo Alfredo Zambrano cuando ambos estaban separados.

“ No fue beso, exageran... Ella me odia (Magaly), no sé por qué tanto rollo, soy soltera y él está separado, pero no es mi enamorado, solo mi amigo”, dejó en claro.

TROME | Ampay de Giuliana Rengifo con notario casado (Magaly TV)

‘MAGALY TV LA FIRME’ AMPAYA A GIULIANA RENGIFO

En la última edición de su programa, Magaly Medina compartió imágenes de un nuevo ampay. Esta vez la víctima fue la cumbiambera Giuliana Rengifo, quien fue captada besando apasionadamente al notario pucallpino Paul Pineda.

Sin embargo, el escándalo se trataría debido a que el señor tendría un sólido matrimonio junto a tres pequeños hijos. Esto pese a que la cantante ha afirmado que ambos están solteros.