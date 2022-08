La cantante Giulliana Rengifo cuestionó los recientes comentarios de Magaly Medina, quien criticó y se burló de la apariencia física de Gisela Valcárcel.

Giulliana, Magaly criticó el físico de Gisela e incluso resaltó que ambas tienen la misma edad, pero que la ‘señito’ está ‘más maltratada’...

Sé que Gisela se cuida y hace deporte. Quizá no todas tenemos el mismo efecto en el momento, porque todo es de a pocos, pero considero que entre mujeres no debemos criticarnos. Todos sabemos que tiene que hablar de Gisela para que su programa tenga rating . Para mí, ella (Valcárcel) es la verdadera diva de la televisión y es muy querida. Magaly lo hace para llamar la atención. Quizá no tiene nada importante que sacar en su programa.

Es de conocimiento público que Magaly también se ha hecho sus ‘retoquitos’...

Gisela se muestra tal como es (al natural en sus redes sociales), no se pone bótox, pero hay otras artistas que sí lo hacen. Por ejemplo, se ve que Magaly se ha realizado varias cirugías en su rostro y sin maquillaje no se le ve bien. No debería burlarse de Gisela porque se nota que ella sí se mete tanta cosa en su rostro.

GIULIANA RENGIFO EN ‘LA GRAN ESTRELLA’

De otro lado, Rengifo contó que mañana estará en el programa ‘La gran estrella’, donde llegará para reforzar a la participante Karla, quien la semana pasada se ausentó por dar positivo al covid. “Karla es una gran cantante piurana, me hace recordar cuando vine de Piura a pasar un casting y fue difícil”, indicó.