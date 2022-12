Giuliana Rengifo y Leysi Suárez visitaron este viernes el set de América Hoy y dejaron atrás sus rencillas, luego que la segunda haya criticado el sobrepeso de la primera durante su participación en El Gran Show de Gisela Valcárcel.

La cumbiambera aseguró que las críticas de su colega le sirvieron para tomar la decisión de perder algunos kilos. “De verdad que de alguna u otra forma como que me ayudó”, dijo, mientras su amiga destacó su nueva figura. “Mira cómo está, está más flaca que yo”, dijo asombrada.

Asimismo, Leysi Suárez se atrevió a bromear con el tema y aseguró que ya perdonó a Giuliana Rengifo. “No pensaba perdonarla, le iba hacer la ley del hielo, pero decidí perdonarla porque necesita tener grandes amigos”, acotó la bailarina.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LEYSI SUÁREZ Y GIULIANA RENGIFO?

La segunda fecha de ‘El gran show’ no podía quedarse sin una rivalidad y esta llega gracias a Leysi Suárez y Giuliana Rengifo. Ambas artistas se enfrentaron en vivo, durante la emisión del reality de baile.

“A mí me parece que ella no debe de decir que no somos amigas, yo no quiero ser su amiga, no me he tomado el café con ella... Yo ya he dicho que está muy pesada, es más, le he prometido a su bailarín regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla porque está pesada. No lo digo yo, ¿vieron su cargada? Está pesada”, indicó Leysi Suárez.

“Las cosas como son, siempre soy sincera y así le caiga pesada. Con Leysi no somos amiga, no nos hemos ido a tomar una cerveza, nada somos colegas, trabajamos en el mismo rubro y mientras ella es bailarina adorna los escenarios, yo canto pues”, respondió enojada Giuliana Rengifo.

