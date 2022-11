Le declara la guerra. Giuliana Rengifo se presentó este 25 de noviembre en Amor y fuego para hablar acerca de la relación que mantiene con Eduardo Rimachi, expareja de Arantxa Mori.

Tal como se recuerda, semanas atrás Mori dejó en claro que Rengifo se metió en la relación que mantenía con Eduardo, algo que la cumbiambera desmiente; ya que asegura que ambos son solo amigos.

Además, aprovechó los minutos del programa para enviarle un mensaje a su nueva enemiga mediática, en donde dejó entrever que no trabaja y que otras personas les pagan los gastos diarios.

“¿Por qué se mete conmigo? Cuando me voy de viaje me voy por trabajo, yo no finjo que me voy de viaje y después hago otras cosas. Yo realmente si trabajo, a mí nadie me mantiene, a mí nadie me paga el departamento, a mí nadie me hace las compras, yo solita me rajo trabajando”

“Que venga alguien y diga ‘ay se metió en mi relación’ cuando sabe perfectamente que él así como la tenía, a ella tiene varias y a ella la sabe entonces. ¿Por qué me echa la culpa a mí?, expresó enojada Rengifo.

“¿Por qué te gusta ser parte de las varias?, sé que eres soltera”. Le preguntó Gigi Mitre después de que la cantante termine su monólogo.

“Yo no soy parte de las varias. Yo escojo con quien estar, a mí no me escogen así de simple y yo a él lo he apoyado muchísimo porque es una persona que quiero y respeto, porque me ha demostrado que es un caballero, porque quiere a mis hijas, a mi familia y su madre es una hermosa persona”, finalizó la cantante de cumbia.

