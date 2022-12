La tiene clara. Giuliana Rengifo fue entrevistada por el diario El Popular, momento que aprovechó para pedirle a Magaly Medina que pare con las críticas u ataques en su contra, después de que fuera captada por las cámaras de su programa, besando al notario pucallpino.

Rengifo le envió un polémico mensaje a la ‘Urraca’, al decirle que se ocupe de vigilar a Alfredo Zambrano y no a ella: “Creo que en vez de cuidarme a mí, debería cuidar los pasos que da su esposo”.

Además, dejó en claro que no tiene por qué darle explicaciones a la periodista de espectáculos: “Yo hago con mi vida lo que me da la gana, no tengo por qué rendirle cuentas a esa señora” , aseveró con firmeza.

También recalcó que Magaly planeó el ampay que protagonizó con el notario Paul Pineda: “Todo lo que armó es mentira. Es evidente que sigue ardida por lo que pasó conmigo y su notario”.

Por último, dejó en claro que si en un principio pensó en demandar a la figura de ATV, ahora eso no pasa por su cabeza: “Me da flojera, solo aclararle algunas cosas. Aunque no le tengo miedo”.

Giuliana Rengifo le envió mensaje a Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR: