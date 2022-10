Giuliana Rengifo le respondió a Leysi Suárez, quien la calificó tener un bajo desempeño en ‘El gran show’ por estar subida de peso. A pesar de las críticas, la excantante de Agua Bella aseguró que no le guarda rencor a los personajes de la farándula que la atacan.

“Con cariño, por favor, yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mi alma es blanca, limpia. Yo acepto mis errores, perdono al prójimo. Me han agarrado de tonta, pero por ser coj..., por ahí tengo mi rencorcito, pero ahora ya no”, expresó la cumbiambera para ‘América espectáculos’.

Además, Giuliana reafirmó que nunca escuchó a Leysi cantar, por lo que no sabe si tiene ese talento. “Así como ella me ha dicho que soy pesadita para bailar, yo también le digo que nunca le he escuchado cantar. Lo que está promocionando con Alma Bella es un cover, playback, pero en vivo no la he escuchado, ahora es la oportunidad para que ella se abandere”, finalizó.

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez tendrán un versus de baile en EGS

