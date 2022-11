Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para comentar una recientes y polémicas declaraciones de Giuliana Rengifo, quien se mostró indignada porque ahora cualquier persona sin título de periodista se atreve a grabarla en la calle, en una clara alusión a las ‘ratujas’ del exreportero de televisión.

“Que comente que las personas en la calle tienen que tener un título para poder registrarla... ¿y esta diva? ni la misma Gisela se queja tanto, Giuliana por favor, tú que trabajas en el medio, deberías estar contenta porque te mantienes, a la gente le importas y tu trabajo se beneficia”, dijo el popular Samu.

Además, llamó ‘alucinada’, ‘creída’, ‘diva’ y desubicada’ a Giuliana Rengifo y le recordó que así como sus seguidoras la graban en situaciones que son incómodas para ella, también le mandan material echándole flores.

La cumbiambera se comunicó al privado con Samuel Suárez y negó ser una ‘diva’. “Sabes vender tu show, todo bien Samu, no me quejaba, solo comentaba y creo que todos podemos hablar, así como ustedes lo hacen sin saber si es verdad o mentira”, le aclaró la cantante.

El periodista de espectáculos lamentó esta respuesta y aseguró que ha quedado muy mal con el público.

GIULIANA RENGIFO: NO SOY DIVA

Giuliana Rengifo usó sus historias de Instagram para mandar un mensaje a sus seguidores tras la polémica que viene protagonizando con Samuel Suárez. “Mi Samu hermoso y a todas las chicas y chicos que filman, ratujas creo que les dices, bueno, yo no me estoy quejando, no soy una diva y ustedes lo saben. Soy una humilde cantante, trabajadora, que desde que se inició la pandemia gracias a dios todos los fines de semana trabajo. Acá no hay un tema de divas, simplemente lo comenté con los reporteros así como ustedes comentan cosas falsas, pero nada, acá nadie es diva, yo vivo de esto hace muchísimos años, lo que tengo que estar yo es agradecida con los medios y con todas las fans y seguidores”, refiiró la cumbiambera.

Giuliana Rengifo se mostró indignada porque las ‘ratujas’ de Samuel Suárez la graban en la calle.

