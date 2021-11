Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano ofrecieron una entrevista al dominical “Día D” luego que la cantante Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” para revelar detalles de su fugaz relación sentimental con el notario.

En conversación con el periodista Percy Guzmán, la presentadora de ATV señaló que las declaraciones de la cumbiambera no perjudican su matrimonio.

“Hablen de él (de Alfredo Zambrano) y no de mí. ¿Por qué me tendría que arañar? Lo único que le diría: ¡Qué malos gustos!”, señaló Medina.

“Lo que él haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente. Eso no fue en mi año y cada uno hizo lo que tenía que hacer”, añadió.

Magaly Medina niega que su esposo le haya sido infiel

Medina aceptó tener una relación con altibajos, pero que nunca hubo una tercera en discordia en su historia de amor con el notario.

“Tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir hasta el momento que no hay terceras personas para nada”, señaló.

“Nadie puede decir ‘yo me garré al notario cuando estuvo con Magaly’. Si eso hubiera pasado, yo no soy incondicional. Soy una mujer empoderada y exitosa. Yo no necesito que nadie me maltrate de esa manera y que me falte el respeto”, agregó.

La verdad de Giuliana Rengifo sobre exrelación con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina

La cantante de cumbia se presentó en el programa “Amor y Fuego” y reveló detalles de su corta relación sentimental con el notario.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la cumbiambera Giuliana Rengifo aclaró que no se interpuso en la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano. La artista indicó que su romance con el abogado comenzó cuando la conductora de “Magaly TV: La Firme” se dio un “break” con el hombre de leyes.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Terminamos porque tenía una gira pactada de dos meses por Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que esa relación no iba para más”, explicó Rengifo para el espacio de Willax TV.

“Nos conocimos por amigos en común y quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación. Jamás lo haría porque sé lo duro que es cuando se meten en tu relación. Se sufre mucho”, añadió.

