Magaly Medina presentó un informe en su programa en donde la cantante de cumbia, Arantxa Mori, acusa a Giuliana Rengifo de interferir en la relación de seis años que tuvo con un hombre de nombre Eduardo.

Durante la nota, Mori reveló distintos pasajes de la tortura emocional que pasó al saber que su novio le era supuestamente infiel con la Rengifo. La cantante relató que en una oportunidad encontró un brasier en la habitación de Eduardo que, según sus palabras, le pertenecía a Giuliana.

Sin embargo, entre sus declaraciones, resaltó una en donde contó como la manager de la cantante impidió su ingreso a un evento en donde Rengifo se presentaba. Según relató Arantxa, ella fue con su pareja y la representante le impidió el ingreso.

“Suben, me parece que ellas me ven y la que se queda es la manager y a él lo veía intranquilo. Lo único que recuerdo, le tronó los dedos y le dijo ‘Ahorita, con seguridad, porque tú me conoces y sabes lo que soy capaz’” .

“Ella gritaba desesperada ‘¡Qué la saquen, que la saquen!’ y le reclamaba algo a él de mis TikToks . ‘Piensa Eduardo, vas a cambiar la basura por lo mejor’. La basura aparentemente era yo y lo mejor era Giuliana”, expresó Mori.

Aranxa Mori contó que Giuliana Rengifo le escribía y llamaba a su novio, el abogado Eduardo Rimachi, durante las madrugadas.

