La cantante Giuliana Rengifo criticó a Dalia Durán, tras revelar que tuvo que dejar el departamento de Magdalena porque no tenía cómo pagar el alquiler y ahora se ha mudado a una pequeña casa en Comas, junto a sus hijos.

” Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie . Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó. Que trabaje y empiece de cero. Solo está buscando dar pena, estamos en pleno siglo XXI, las mujeres debemos ser empoderadas y fuertes”, sostuvo Rengifo.

¿Qué consejo le das?

Sacar fuerzas para lucharla y salga adelante.

¿QUÉ DIJO DALIA DURÁN?

Recientemente, Dalia Durán hizo su aparición en el programa Magaly Medina para confesar que no le está pasando bien económicamente, pues no tiene dinero para mantener a sus cuatro hijos. Esto luego que el cumbiambero John Kelvin continúe con prisión preventiva por agredirla.

La aún esposa del cantante de cumbia fue desalojada del departamento que le había alquilado el conductor de TV Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana conversó con la ‘urraca’ y mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

Entre lágrimas, la mujer contó que el hermano de John Kelvin le consiguió un pequeño departamento en Trapiche del Cono Norte, donde vivirá junto a sus 4 menores hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud. Nunca imaginé pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia y no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado”, expresó entre lágrimas.