Giuliana Rengifo estuvo en el ojo de tormenta por varios días después de que Magaly Medina publicara su ampay con el notario pucallpino, Paul Pineda. Ambas han estado enfrentadas desde aquel día y no se han dado tregua si de mandar indirectas y lanzar puyas se trata.

La cantante de cumbia participó en el cierre de campaña del partido Juntos por el Perú en Piura, donde compartió escenario con Armonía 10, el Alex Lora peruano, Chessy Band y muchos más. No obstante, antes de cantar uno de sus temas, mandó lo que muchos consideran es una posible indirecta hacia la polémica ‘urraca’.

Según el video que publicó el portal de ‘Instarándula’, la intérprete de “Corazón” comentó lo siguiente: “Soltera y hago lo que quiero. Y si no te gusta, sóbate, mamacita. No te metas con una piurana” . Algunos de los espectadores, que fueron al evento, gritaron que este mensaje va directo a Magaly Medina.

La cantante Giuliana Rengifo participó en el cierre de campaña de Juntos por el Perú, pero antes de empezar con tocar, habría enviado una indirecta a Magaly Medina. (Video: Instagram)

Giuliana Rengifo le reclamó a hijo de notario casado

Giuliana colgó un chat que mantenía con el hijo del notario pucallpino. En este, le menciona que su padre le había indicado que está separado de su esposa. De igual manera, aseguró que el ampay se trataría de un plan de Magaly Medina contra ella.

“Magaly me odia y quiere manipular a tu mami que está tan sensible. La entiendo como mujer y como madre. Pero no puede caer en el juego”, escribió.