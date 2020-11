Giuliana Rengifo contó que se someterá a una operación de manga gástrica por el bien de su salud, tras subir varios kilos en la pandemia.

“Tomé esta decisión porque comencé a hacer ejercicios, comer sano, me hice la ‘lipo’ y no veía resultados. Este 16 me operaré para mejorar mi salud, hace poco tuve un show virtual y me cansaba mucho, no podía bailar, me dolía todo el cuerpo”, dijo la cantante.

¿Cuántos kilos subiste?

Varios kilitos. La pandemia para los artistas ha sido fatal, pues al sentarnos y no hacer ‘nada’ me provocó ansiedad, depresión y, por eso, comencé a comer mucho. Tengo varios proyectos por realizar y los concretaré después de los cambios.