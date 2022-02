Giuliana Rengifo marcó distancia con Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba , pues comentó que ella no involucraría a sus hijas con su nueva pareja, con tan poco tiempo de haberse separado luego del ‘ampay’ que le hicieron a la exconductora de ‘América hoy’ con el bailarín activador, Anthony Aranda.

Hace poco vi en tu WhatsApp una foto con Jaime Bayly, cuando te entrevistó por primera vez...

Sí, pero nunca me besó (ríe), le dije que tenía novio, eso lo detuvo.

¿Qué edad tenías ahí?

18 años...

Jaime se refería a tus ‘bubis’...

Sí, son naturales, eso seguro le llamó la atención.

Si estabas soltera le ‘ibas’

No, me daba miedo. Igual me pasó con Tito Nieves. Él quería abrazarme y le dije ‘no’ tengo novio y me dio un sermón.

¿Qué te dijo?

Eres artista y tu novio debe saberlo, yo soy casado y mi esposa sabe que soy artista, y no se tomó foto conmigo. Creo que era muy sana o tonta

Anécdotas de la vida y ahora sí posas con los artistas.

Ahora ya no soy tonta.

¿Cómo vas?, ¿Qué dicen los galanes?

Galanes hay, pero la verdad no quiero enamorarme, recién tengo nueve meses separada.

Pero algunos a la semana de divorciarse ya oficializan.

Mi luto lo viví en la relación, pero no por eso voy a buscar a alguien. Ya no quiero sufrir.

Aunque a Melissa Paredes se le ve feliz...

Sí, supersuperada y su ex también, ambos ya con pareja y hasta a la bebé (su hijita) la involucran. Yo no haría eso, mis hijas nunca han conocido a nadie, pero fácil ellos deben tener otra mentalidad porque su separación fue bastante escandalosa.

Ojalá les dure su relación.

Es la idea, pero uno nunca sabe.

¿Y cómo van tus shows?

Cerrando fechas para provincias, selva central, Iquitos también, pero tengo pensado lanzar mi marca de lencería.

¿Y serás la modelo?

Obvio, tengo que vender mi marca, además mi nueva figura está lista para mostrarse muy sexy

CRITICÓ FIESTA DE GUERRERO

Hace unas semanas atrás Giuliana Rengifo expresó su indignación por la repercusión que tuvo la fiesta que organizó el futbolista Paolo Guerrero por su cumpleaños, donde cantaron Daniela Darcourt y ‘La Charanga habanera’.

Asimismo, la norteña añadió que el popular ‘Depredador’ se equivocó al realizar una fiesta de esa magnitud, sobre todo porque los contagiados de coronavirus siguen en ascenso.

“Considero que la ley tiene que aplicarse para todos porque son vidas las que están en riesgo. Lo único que les sugiero es que se vacunen porque está llegando la tercera ola”, precisó.

¿Crees que Paolo debe dar el ejemplo con su conducta?

Él es un referente, pero también es un ser humano y se equivocó en esta oportunidad. Todo se volvió un escándalo porque había mucha gente, si haces una reunión tienen que escoger a los amigos más cercanos y no invitar solo para lucirse o decir: ‘Mira, yo celebro mi cumpleaños como quiero y contrato a quien deseo’. Basta de exhibir lo que tienes. En estos tiempos de coronavirus, hay que compartir con la familia y amistades que se tienen contado con los dedos. A Paolo se le fue de las manos y la ley debe ser para todos, sobre todo porque a los artistas no nos han dejado trabajar para fechas importantes por la misma pandemia.

