La cantante de cumbia, Giulina Rengifo reveló que empresarios la han buscado para que cante en los famosos “privaditos”, fiestas clandestinas donde invitan a un artista para que realice un show. La cantante señaló que ella tiene valores pero entiende que otros artistas lo hagan debido a la necesidad.

Así lo declaró en una entrevista para el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ edición que se verá este domingo a las 7 de la noche donde competirá junto a Susan Ocho. Ambas se enfrentarán al equipo formado por Josimar Fidel y Tomy Portugal.

“A mí me llamaron para varios “privaditos”, pero nunca acepté porque eso va en contra de la ley y de mis valores, estás atentando contra tu vida y contra la de los demás. No estoy de acuerdo con estos shows. Pero, sí entiendo que el artista tiene mucha necesidad, y espero que el gobierno se pronuncie y le dé una mano”, dijo Giuliana Rengifo.

La intérprete también aseguró que le afectó mucho estar alejada de la música, sin embargo ella tiene sus ahorros que la han ayudado estos meses de paralización en el mundo del espectáculo.

“Felizmente, yo sí había guardado pan para mayo, además, cuando esto empezó yo acababa de llegar de Europa con un buen “colchón” para soportar esta pandemia. Y ahora, a través de mis redes, estoy vendiendo productos de belleza, y mi esposo me respalda… Debo confesar que me ha chocado un montón alejarme temporalmente de la música a causa de la pandemia, pero yo no voy a abandonarla porque esa es mi pasión, sé que cuando esto acabe el rubro musical volverá a funcionar tan bien como antes”, confesó Rengifo.

Giuliana Rengifo alista concierto virtual

Pese a la crisis que afronta no quiere dejar pasar la oportunidad para celebrar su 19 aniversario en el mundo de la música y por eso está planeando realizar un concierto virtual de la mano del productor Juan Carlos Fernández.

“Ahora estoy a punto de celebrar mi 19 aniversario junto a Juan Carlos Fernández, haré un concierto virtual gratuito a mediados de este mes. Pero sí, fuera de eso, ahora no quiero invertir porque el retorno es incierto, estoy en stand-by, ya luego regresaré a grabar temas nuevos”, contó la experimentada artista.

También se animó a hablar acerca de lo maravillosa que es su vida marital. “Él es una persona emprendedora, trabajadora, también, como yo, es muy humano. Nos llevamos súper bien, tenemos altos y bajos, porque nada es fácil en un matrimonio, pero vamos bien, y puedo decir que esta cuarentena mi esposo y yo nos hemos unido más”.