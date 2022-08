Giulliana Rengifo aseguró que no se ha realizado una cirugía de abdominoplastia y su ombligo es natural.

”La gente en redes sociales me estuvo molestando porque pensaron que me había hecho una abdominoplastia, pero no, bajé de peso por la manga gástrica. Mi piel ha ido pegando gracias a los ejercicios, mi ombligo es natural ”, aseguró la cantante.

¿Es una indirecta para Magaly?

Algo escuché (del ombligo de Magaly), pero no le presté atención porque estoy con el tema de la boutique y los shows. Pero no (es una indirecta) y qué bueno que sí tenga ombligo.

¿Cuántos kilos has bajado?

Casi 20 kilos de manera prolongada, ya pasó un año de la operación.