TRAGEDIA EN LOS OLIVOS: La cantante Giuliana Rengifo expresó su indignación al saber que el músico ‘Juancho’ Peña participó del ‘privado’ que dejó trece muertos en la discoteca ‘Thomas RestoBar’, en Los Olivos.

“Estoy indignada, la mayoría de mis colegas hacemos shows virtuales, para cuidarnos y cuidar a nuestro público y que este señor haga este tipo de shows, sacándole la vuelta a la ley, es terrible, es un sinvergüenza. No he sido ajena a que me llamen para un show presencial y argumentan que como es ‘cerrado’ no se va a filtrar”, comentó.

Parece que la necesidad, según sus seguidores, obligó a ‘Juancho’ Peña a participar en esta reunión sin medir las consecuencias.

Hay necesidad, pero no se debe ir en contra de la ley.

En tanto, Alejandro Zárate, líder de ‘Pintura Roja’, también se refirió al tema.

“Si los músicos tomáramos conciencia, ayudaríamos a evitar este tipo de desgracias que luego lamentamos por no buscar otros medios para nuestro sustento. Hoy este señor ‘Juancho’ Peña debe estar escondido y asustado por lo que ocasionó su irresponsabilidad”, refirió.

TOÑO: ES UN CONOCIDO

Por otro lado, Toño Centella dijo que Peña es un conocido.

“Juancho no es mi amigo, solo un conocido, canta y hace sus eventos. Sé que hizo sus fiestas y también repartía víveres para las personas necesitadas. Lamento lo que está pasándole”, detalló.

Asimismo, Deysi Araujo dijo que conocía a ‘Juancho’ Peña.

“Conozco a Juancito como un cantante tranquilo”, precisó.