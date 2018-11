Giuliana Rengifo: Soy una mujer fuerte, esto no ha sido una agresión

La cantante Giuliana Rengifo reiteró que no intentó suicidarse, aseguró que es feliz y no permitiría que ningún hombre le falte el respeto.



“Sí pasó (se cortó la muñeca), me hicieron unos puntos. Pero fue porque esa noche salí con mi esposo y tomamos unos traguitos. Me chocó y al intentar servirme un vaso con agua, se me cae y me hago daño, pero no fue porque yo quise lastimarme”, afirmó Giuliana.

“Llamé a la recepción (del hotel) para pedir un médico, porque me asusté mucho. Estaba llorando, aparte estaba con tragos encima”, añadió.



Asimismo, manifestó que ella no permitiría que nadie la falte el respeto.

“El día que un hombre venga a faltarme el respeto primero lo saco de mi casa o yo me voy. Yo no tengo por qué denunciar a nadie, esto no ha sido una agresión. Soy una mujer fuerte, hay Giuliana Rengifo para rato. Dios nos da la vida y Él nos la quita. Ese documento (denuncia policial) es falso, no me autolesioné”, manifestó.