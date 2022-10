Franco Benza estuvo como invitado en América Hoy este lunes y criticó la presentación de Giuliana Rengifo. El jurado del programa aseguró que su última interpretación en el reality de Gisela fue ‘cotidiana’ y ella, al ser una artista, debería ser ‘asombrosa’ y ‘diferente’.

“Yo no me voy a quedar callada. mis respetos para ti, muy bonito empezaste, pero yo ensayo en la academia, no es fácil lo que hago, son más de 25 años de carrera. En verdad no sé cómo te llamas, no sé tu nombre” , dijo la cumbiambera mientras Janet Barboza le recordó quién era Franco Benza.

En ese sentido, Giuliana Rengifo invitó al jurado a visitar la academia para que vea su trabajo. “Te invito de la academia para ver cómo me saco la mi... si bien es cierto lo mío no es el baile, pero lo estoy intentando. Si no te gustó a ti, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero te invito a que entres a la página de YouTube del programa en vivo para que veas los comentarios de toda la gente que me apoyó, sé lo que hago, si no no estaría parada acá”, acotó la cantante visiblemente incómoda.

Franco Benza le respondió con todo y aseguró que aquí no importa quién es él, sino quién es ella, además de pedirle más respeto. “Tú eres un ícono de la cumbia, pero me gustaría que nuestra conversación sea de una manera mucho más alturada, yo no estoy acostumbrado a este nivel de conversación, creo que hay una gran diferencia en ser sincera y ser grosera. En otros programas te han hecho mucho daño pero acá no es”, acotó.

Giuliana Rengifo incómoda por jurado

