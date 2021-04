La cantante Giuliana Rengifo aplaudió la tribuna que le está dando el programa ‘Yo soy’ a sus colegas artistas que se han visto afectados por la pandemia, sin embargo, contó que no ha recibido la invitación para participar en el reality y asegura que jamás le llegará la propuesta, pues resaltó que no la invitan a ningún programa de Latina desde que Maricarmen Marín trabaja en dicha casa televisora.

A su vez, aclaró que no tendría ningún problema de coincidir o juntarse con la conductora de ‘Mujeres al mando’ en algún programa o escenario porque resaltó que es una artista profesional e incluso manifestó que no la ve como competencia a Marín. De otro lado, señaló que continúa bajando de peso a raíz que se hizo la manga gástrica y que se animó en hacerse un cambio de look hace unos días.

Giulliana Rengifo se sometió a cambio de look y continúa bajando de peso, tras someterse a la manga gástrica.

Giuliana, compartiste una fotografía y se te ve flaquísima… ¿Sigues bajando de peso?

Ya estoy bordeando los sesenta y picos, estoy en 69, pero aún me falta unos kilitos más. Me hice un cambio de look, me corté el cabello después de 19 años, lo volví a la misma forma desde que entré a ‘Agua bella’. Me dio la locura y me corté el cabello. Mi ‘marido’ no estaba muy de acuerdo, pero mi familia y amigas me dicen que se me ve más joven. Los cambios siempre son buenos.

Por cierto, ‘Yo soy’ está dando ventana a los artistas que se han visto afectados por la pandemia… ¿No te ha llegado la invitación?

Qué bueno que le den tribuna a los artistas, pero creo que nunca voy a recibir una invitación ni de ‘Yo soy’ ni de Latina. Eso tenlo por seguro. No me han invitado y tampoco iría. A estas alturas… no estoy para exponerme al virus ni para que estén juzgando mi talento. Sé que lo harían de mala manera, muchas puertas se me han cerrado ahí (Latina). ¿Por qué? No lo sé, pero normal porque hay otras ventanas que me dan tribuna y yo feliz.

¿Consideras que te vetaron de Latina porque Maricarmen Marín trabaja en ‘Yo soy’, es conductora de ‘Mujeres al mando’ y su novio es un productor del canal?

No vetada exactamente, porque ella (Maricarmen) no es Dios. Ella (Marín) de repente habrá puesto sus condiciones, yo no piso Latina desde que ella entró al canal. Solo he ido cuando estaba Karen Schwarz y Jazmín Pinedo (en la conducción de ‘Mujeres al mando’). Hace más de cinco años que no piso el canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella (Marín) porque no creo que sea la dueña del canal, pero de que algo hay, algo hay.

¿Tendrías algún programa en coincidir en un programa con Maricarmen Marín?

Para nada. Si me invitan por supuesto que iría. No tengo bronca con nadie, soy paz, amor y tranquilidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia que todos somos iguales. No tengo problema ni con ella ni con nadie, es más, ni la veo como competencia porque llevamos vidas totalmente diferentes. Yo soy mamá, tengo un hogar, ella no es mamá, pero ha optado más por el tema profesional, que está bien de igual manera.