La cantante Giulliana Rengifo aclaró que no siente temor de que el psicólogo Tomás Angulo o el notario Alfredo Zambrano vayan a demandarla.

Giulliana, Tomás Angulo anunció que te demandará por asegurar que intentó sobrepasarse contigo...

No viene al caso hablar de ese señor. Si otras personas se quieren colgar (tras revelar que tuvo una relación con Alfredo Zambrano) es su problema. No tengo miedo ni temor, sigo trabajando tranquila.

¿Tampoco temes a una posible demanda del notario?

No. Yo puedo decirle las cosas a la gente en su cara, porque no tengo ‘rabo de paja’. Ya dije mi verdad y todo sale a la luz al final. Tengo una carrera limpia y todo me ha costado con el sudor de mi trabajo. Nadie me puede señalar ni decir que tengo esto por alguien.

¿Piensas responder a las declaraciones de Alfredo Zambrano?

Si hay forma de decir algo, se dirá, sino que quede ahí nomás, pero no es por un tema de miedo.

