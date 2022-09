Giuliana Rengifo salió al frente para defenderse luego que Magaly Medina emitió un ‘ampay’ de ella donde se le ve besándose con el notario Paul Pineda Gavilán ( 45 años) con quien celebró el pasado viernes su cumpleaños en la pollería del cómico Gino Arévalo, ubicado en Los Olivos y dijo que él estaba separado y solo es su amigo.

“ Ampay. Cumbiambera Giuliana Rengifo se besa con notario casado. ¿Qué fue, manaaaa ?”, se escuchó en la promoción del video donde se ve a la cantante besando al notario en más de una oportunidad. Además, en las imágenes revelan que Paul Pinedo Gavilán, paga los taxis que Rengifo empleó para transportarse, en compañía de sus amigas, al promediar las cuatro de la madrugada.

Por otro lado, se informó que el notario está casado, hace 20 años, con la fiscal Katherine Tapia y tienen hijos. Magaly , al finalizar su programa dijo que el ‘ampay’ a Giuliana tiene una segunda parte.

Giuliana, ¿viste el ampay que el programa de Magaly te hizo?

Es falso, él es separado y es mi amigo, no tengo relación seria con nadie y tengo pruebas. Magaly ‘patinará’, si saca algo volverá a la cárcel.

¿Cuándo pasó o se dio este ampay?

No sé, la verdad yo hago mi vida de soltera, con amigos solteros y separados.

¿Esta persona es notario?

Sí.

O sea está separado, ¿no vive en la casa de la esposa?, ¿no han iniciado trámites de divorcio?, ¿o sí?

Lo que pasa es que Magaly quiere venderlo así para dejarme mal, porque sigue casado, pero está separado hace varios meses y lleva una buena relación por sus hijos y lo sé porque soy amiga de su hijo mayor.

¿Y qué te ha dicho tu amigo sobre esto?

Me respalda, es mi amigo y, bueno, le gusto como le puedo gustar al ciego.

Ahora te van a cantar ‘los amigos no se besan en la boca’...

(Ríe) No fue beso, exageran.

Si dices que le gustas, ¿hay algún interés de él?

Seguro. Ella me odia (Magaly), no sé por qué tanto rollo, soy soltera y él está separado, pero no es mi enamorado, solo mi amigo.

ASEGURÓ QUE NOTARIO LA LLAMÓ CUANDO ESTABA CON MAGALY

Hace una semana, la cantante Giuliana Rengifo se volvió a pronunciar sobre su pasado sentimental con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, e incluso reveló que el notario la volvió a buscar en el tiempo que ya había retomado su relación con la popular ‘Urraca’.

“Fue algo que pasó en su momento, lo único que quería zanjar es que nunca me metí en una relación , nosotros estuvimos en el tiempo que los dos estábamos solteros y si la relación se acabó es porque yo quise terminarla... Yo lo terminé al señor porque si por él dependiera seguiría, es más, estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma . Los hombres son así... y no es que me banderee”, expresó Rengifo durante una entrevista en radio Unión

Asimismo, resaltó que el notario no significó algo importante en su vida. “Para mí, no fue nada, no quedó ni un bonito recuerdo. Si la señora (Medina) es feliz con su pingüino, que sean felices y coman perdices”, indicó la cantante, quien acotó que no se sintió aludida luego que la periodista haya afirmado que fue el ‘snack’ de su esposo.

“ No me considero así, en todo caso, ambas fuimos snack en algún momento , pero ella lo dice de una manera como que le duele que una cumbiambera haya estado con su esposo, le joderá, pero ya pasó”, mencionó

