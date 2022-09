Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que Magaly Medina difundió un comprometedor video de la cantante de cumbia con el notario Paul Pineda, donde ambos salen besándose en una calle del distrito de Los Olivos.

La urraca indicó en su programa que el notario de Pucallpa es un hombre casado, pero la conductora de ATV no contó con que Paul Pineda saliera a defender a Giuliana Rengifo en comunicación telefónica con “Amor y Fuego”.

El amigo de Rengifo indicó que está separado de la madre de sus hijos desde el mes de mayo y que tiene una relación cordial por el bienestar de sus familiares.

“Yo estoy separado desde mayo y lo recuerdo porque en ese entonces era cumpleaños de mi hijo mayor. A la madre de mis hijos la respeto y quiero mucho porque es una profesional como yo... Todo el mundo (sabe que está separado), mis amigos, mis familiares y mis padres saben que yo estoy separado de la madre de mis hijos” , explicó en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Además, él recalcó que sí besó a Giuliana, pero que solo están conociéndose como dos personas solteras. Ambos se conocieron en el mes de julio de este año, fecha en que la cantante realizó un concierto privado para el notario y su amistades.

“Es una chica muy guapa y tiene muchas cualidades. Ella (por Giuliana Rengifo) es soltera y cualquier persona de enamoraría de ella, pero es un tema de conocerse y eso no se da en dos meses” , indicó.

“No tengo una relación formal y el día que lo tenga, lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Solo es eso, estoy conociendo a personas y tratándolas... Lo que me molestó es que se metan en la vida privada de una persona que no está en la farándula”, concluyó de manera tajante.

