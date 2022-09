El notario Paul Pineda decidió pronunciarse en Amor y Fuego luego de la tremenda polémica que se levantó la noche del último lunes, cuando Magaly Medina difundió un ampay de él besándose con Giuliana Rengifo, pese a seguir casado con su esposa Katerine.

El programa de Willax también reveló las declaraciones de Katerine, quien le pidió a un aún esposo que la deje tranquila. En ese sentido, Gigi Mitre le preguntó al notario a qué se refería su expareja y madre de sus hijos con dichas afirmaciones.

“Como hace cuatro o cinco meses que nos hemos separado, quizá hay en ambos un poco de resentimiento, no sé, pero por los hijos nos llevamos muy bien”, contestó Paul Pineda, quien en otro momento aseguró que su ex es muy recatada y aún no ha decidido rehacer su vida tal como él lo viene haciendo.

Además, la conductora de Amor y Fuego le consultó si le ofreció dinero a su esposa para que no declare en el programa de Magaly Medina. “Ella me dice que le ofrecen una cantidad y yo le digo ‘¿te vas a exponer? No te expongas... depende de ti si quieres ir’. Ella me dijo que no pero que le estaban ofreciendo dinero, a ella no le hace falta dinero, tiene, pero sí recuerdo haberle dicho ‘te puedo dar’. No me acuerdo bien, pero sí recuerdo haberle dicho algo así de broma y ella también lo tomó a la broma” , dijo el notario.

Finalmente, aseguró que Katerine vio el ampay que salió anoche en Magaly Tv La Firme. “Lo vio sin ningún problema y me dijo ‘son tus cosas y ya estamos separados’, no hay problema”, acotó Paul Pineda.

