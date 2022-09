Paul Pineda, el notario con quien fue ampayada Giuliana Rengifo por las cámaras de Magaly Medina, rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y aseguró que estaba separado de Katerine, su aún esposa, desde mayo de este año. “ Quiero y respeto mucho a mi ex, tenemos una buena relación por mis hijos”, indicó.

Asimismo, acotó que su todavía esposa vive en la casa familiar con sus hijos y él en su departamento, pero cuando ella viaje a Lima se queda con sus hijos en su vivienda. Por otro lado, afirmó que tanto sus amigos como sus familiares, tienen conocimiento de su separación.

¿CÓMO CONOCIÓ EL NOTARIO A GIULIANA RENGIFO?

Según Paul Pineda, conoció a Giuliana Rengifo en un concierto en julio. “Mi hijo me pasó la voz y la llevamos a la casa con una bailarina, tengo varios videos del show” , indicó el notario para Amor y Fuego en un enlace en vivo.

En ese sentido, aseguró que la cumbiambera no es su pareja, sino una amiga, pese al beso que protagonizaron. “Es una cantante profesional, la he contratado, pero no he salido con ella en plan gileo... es una chica muy guapa, soltera, pero es tema de conocerse y en un mes o dos meses no se conoce a la persona”, acotó.

Por otro lado, indicó que la única salida que tuvo con Giuliana fue por una invitación de su manager cuando el estaba en Lima, para celebrar el cumpleaños de la artista.

Finalmente, aseguró que hace aproximadamente un mes salía con otra jovencita y el beso que protagonizó con Giuliana Rengifo fue en esa misma época. “Cuando pasó lo del beso no tenía nada formar con esa chica”, explicó.

