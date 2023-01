El portal de Instarándula compartió imágenes de Giuliana Rengifo subiendo a un “camionetón”, el cual pertenecería a su nuevo pretendiente. No obstante, la cantante salió en sus redes sociales para responder varias preguntas luego que se difundieran el video.

Entre las preguntas que se animó a responder, Rengifo aclaró que no le gustan personas “comprometidas” y remarcó que siempre que sale con alguien están solteros.

“Siempre los que me han pretendido son hombres solos y sin compromiso. ¿Por qué se dejan engañar por gente tan mala entraña?”, dijo tajantemente.

Otra de las interrogantes decía: “¿Por qué siempre te vinculan con hombres comprometidos?”. Ante ellos respondió: “Tengo 39 años y nunca me han gustado los hombres comprometidos, Me casé y me comprometí después con 2 grandes hombres y padres de mis hijas, no se dejen engañar por odio”.

Giuliana Rengifo aclara que galán de ‘caminoteón’ no es notario

En otro momento, Giuliana Renfigo fue consultada directamente sobre el supuesto galán de la camionetaza y si este era notario.

“Chuchu con notarios, mi corazón. Igual Dios dispone de nuestras vidas”, manifestó la cumbiambera.

