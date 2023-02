Luego que su nombre estuvieron involucrado en escándalos al ser acusada por dos mujeres de haberse metido en sus respectivas relaciones, Giuliana Rengifo parece haber encontrado la calma y acaba de oficializar a su pareja, un empresario que se llama Jhon Silva.

Este hombre de negocios que ha conquistado el corazón de la cantante, radica en Estados Unidos y lo que más ha llamado la atención es que en una reciente entrevista en América Hoy, Giuliana dejó en shock a más de uno al revelar que no estaba enamorada.

“(¿El amor te tiene así?) Qué amor, chicas una no se puede enamorar en un mes por favor, en dos meses (...) Con Jhon recién llevamos dos meses de conocernos, hemos viajado (...) Es empresario y odia las cámaras” , detalló en el espacio que se transmite por América TV.

Giuliana Rengifo hizo oficial su romance con Jhon Silva. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES JHON SILVA?

Giuliana Rengifo reveló que, al igual que ella, Jhon Silva es un hombre divorciado y es por ello que desde que empezaron a salir nunca se ocultaron. Se conocieron hace siete meses: salieron durante cinco y hace dos formalizaron su relación.

En los pocos meses que llevan juntos han tenido que lidar con la distancia, ya que el empresario peruano vive en Los Ángeles (Estados Unidos), pero visita continuamente el Perú por negocios y el tiempo que ha pasado en el Perú, lo han disfrutado viajando.

El ‘Osito’, como cariñosamente lo llama la cumbiambera, no pasó desapercibido en las redes sociales de la cantante, ya que son varias las fotografías que ha compartido con sus seguidores en las que aparece junto a su nuevo amor y en las que ambos se han mostrado muy cariñosos y felices.

¿QUÉ LE GUSTÓ A GIULIANA RENGIFO DE JHON SILVA?

Giuliana Rengifo ha revelado que una de las cosas con las que flechó al empresario es su espíritu emprendedor, pues ella además de su carrera musical, tiene su boutique y su línea de perfumes.

Jhon Silva ha sabido ganarse el cariño de Giuliana ya que no se le hizo fácil abrirse nuevamente al amor después de tantas decepciones. Él aún no conoce a sus hijas, pero ellas están contentas porque saben que es un buen hombre.

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO AL OFICIALIZAR A SU NUEVO NOVIO?

Giuliana Rengifo contó a este diario que ya cumplió dos meses de relación con el empresario Jhon Silva y descartó que sea haya involucrado con él por interés, pues resaltó que es una mujer trabajadora e independiente.

“Cupido me flechó y estamos felices, pero igual no bajo la guardia por nada. Todo con calma porque en el amor nada es seguro (...) Él supo cómo llegar a mí. Le gusta mi trabajo y muchas veces me he acompañado a mis presentaciones”, contó.

“Si fuera una mujer interesada hace rato fuera millonaria, te lo juro. Me gusta ser una mujer independiente, tener mis cosas con el sudor de mi frente y con mi esfuerzo. Eso les estoy enseñando e inculcando a mis hijas”, agregó.

“Además, los hombres de ahora buscan mujeres emprendedoras y con metas. Él es un gran empresario y lo admiro mucho, pero yo también soy una mujer trabajadora”, precisó y dijo que pronto viajará a USA con él.

