Al igual que muchas otras figuras de la farándula local, Giuliana Rengifo también decidió someterse a la operación de la manga gástrica. Hoy, casi dos meses después de que fuera intervenida, ha mostrado su renovada figura tras perder 15 kilos de peso.

“Todavía me faltan bajar algunos kilitos. No llevo ni dos meses (de operada) y voy bajando 15 kilos… Es un cambio no solamente por fuera, sino por dentro”, indicó inicialmente la exintegrante de Agua Bella en declaraciones a América Espectáculos.

“He adoptado unos hábitos alimenticios diferentes y sanos porque ya tenía obesidad grado 1, pesaba 90 kilos. Ahora duerno tranquila, ya no me canso, ya no me agito, puedo bailar”, agregó sobre los cambios en su rutina luego de ser operada.

La cantante explicó cuales eran las consecuencias que estaba provocando en ella el exceso de peso que tenía. “Ya venía aquejándome el tema (del dolor) de las rodillas, mi asma, me deprimía muchísimo al ver que no me entraba mi ropa. Yo hace tiempo que no me compro ropa por este tema (sobrepeso)”, dijo.

Contó que su pareja y toda su familia la apoyaron cuando tomó la decisión de realizarse la intervención y le dijeron: “Ya Giuliana dale, es también por un tema de tu trabajo y en este momento necesitamos que estés bien psicológicamente”.

Giuliana Rengifo muestra su radical cambio tras perder 15 kilos de peso

Asimismo, restó importancia a las críticas por operarse y admitió que es no fácil estar en el ‘ojo público’ en esta situación. “La gente dice: ‘Coge lo más fácil’, pero hasta que no estás pasando lo que (pasa) un obeso, no sabes si es fácil o no”, añadió e indicó que ahora también realiza una rutina de ejercicios para complementar su cambio.

Por otro lado, Giuliana Rengifo también habló de lo difícil que fue el 2020 para ella pues, además de la para del sector musical debido a la crisis del COVID-19, hace casi 12 meses que no puede ver a su familia, quienes viven en Piura.

“Ha sido deprimente. No veo a mi familia, ya vamos a cumplir un año (desde que no puede estar cerca de ellos). Yo he tratado de convivir con el virus, pero en verdad es muy duro, a todos nos ha chocado”, dijo con la voz entrecortada.

La artista también anunció que ella y “cuatro compañeras muy conocidas” se están preparando para ofrecer un espectáculo virtual denominado “El reencuentro” y están ultimando todos los detalles. “Es un show en vivo, después de tanto tiempo ya toca ponernos las lentejuelas y estar en un escenario”, comentó emocionada.

VIDEO RECOMENDADO

Giuliana Rengifo se reinventa e incursiona en el mundo de los cosméticos

Giuliana Rengifo se reinventa e incursiona en el mundo de los cosméticos