La cantante Giuliana Renfigo negó que sea víctima de maltratos físicos por parte de su pareja, Fernando Calderón, tras el incidente que sufrió en Cajamarca, donde terminó con un corte en la muñeca izquierda.



“Tengo una relación de casi tres años y no sé de dónde sacan que me maltratan. Somos seres humanos, nada es perfecto, tenemos nuestros errores, pero nada que sea grave. Es más, todo esto ha servido para estar más unida con mi pareja y mis hijas, y sobre todo, para cuidarlas”, reiteró la cantante de cumbia.



Luego, agregó que está viviendo una etapa de mucha estabilidad laboral, desmintiendo a quienes la señalan de haber ‘armado’ todo esto para conseguir algunos contratos.



“Tengo estabilidad emocional y también trabajo, me va bien en lo laboral, pues grabé unos temas para la novela ‘Ojitos hechiceros’ y han sido muy escuchados por el público, que siempre me ha respaldado con su preferencia”, añadió la piurana.