Giuliana Rengifo se pronunció luego que Alfredo Zambrano y Magaly Medina se presentaran en el dominicial ‘Día D’ para aclarar el supuesto amorío que mantuvo el esposo de la ‘urraca’ con la cantante. A través del programa ‘América Hoy, la cumbiambera aseguró que está tranquila, pese a las críticas.

Rengifo fue entrevistada por Janet Barboza, a quien le confesó que el tema sobre el romance que sostuvo con Zambrano en el 2015 pasa a segundo plano y ya no se pronunciará más del tema, pues ya queda zanjado.

“Pasa a segundo plano en mi vida, yo ya dije mi verdad. Ellos aclararon que yo no me metí en ninguna relación, que fue cuando obviamente ellos no estaban, yo quería que eso se supiera porque eran 6 años cuando la prensa y alguna gente malintencionada siempre ha dicho que yo me metí”, remarcó.

Sobre relación con Alfredo Zambrano. https://www.americatv.com.pe/

En esa línea, Giuliana precisó que actualmente se encuentra tranquila por su familia y sus fans. Además, precisó que las cosas quedan claras sobre todo para las personas que la han venido insultando por años.

GIULIANA HABLA DE MAGALY MEDINA

Janet Barboza cuestionó duramente por cómo Magaly Medina respondió en la entrevista de ‘Día D’ y aseguró que intentó minimizar y multiplicar por cero el fugaz romance que sostuvo su esposo. Giuliana respondió contundente.

“Es parte del show que la señora hace, los que estamos en televisión sabemos de qué manera puede haber una respuesta, de cómo se maneja... Le tengo mucho respeto porque me apoyó mucho en mi carrera también, me hacía videos lindos y para ella siempre fui la bomba sexy”, aclaró.

“No soy parte del show que ellos quieren hacer, me he ganado mi carrera honradamente, trabajando, viajando, como verás, a pesar del luto. El show tiene que continuar y yo tengo que seguir trabajando”, agregó.