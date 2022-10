Giuliana Rengifo empleó su cuenta de Instagram para responder a la indirecta que le envió Gabriela Herrera días atrás. La cantante de cumbia le respondió a su compañera de ‘El gran show’.

“Que triste que en mi mismo rubro te maleteen conociendo a la víctima, en fin… Yo sigo avanzando con la bendición de Dios y mis fans”, escribió la excantante de Agua bella.

Cómo se recuerda, Herrera el portal web de espectáculos Instarándula, compartió el video de la exchica reality. “Gabrielita quiere show. Ya veo a la Rengifo indignada por eso”, escribió una ‘ratuja’.

En las imágenes se ve a Gabriela con un audio en donde anima a las mujeres a disfrazarse de policías “para que por fin las tomen como oficiales”, haciendo una clara referencia al supuesto amorío que vivió Alfredo Zambrano con la cantante de cumbia.

Giuliana Rengifo usó su cuenta de Instagram para responderle a Gabriela Herrera.

Giuliana Rengifo le manda indirecta a Magaly

Giuliana Rengifo le respondió a Leysi Suárez, quien la calificó tener un bajo desempeño en ‘El gran show’ por estar subida de peso. A pesar de las críticas, la excantante de Agua Bella aseguró que no le guarda rencor a los personajes de la farándula que la atacan.

“Con cariño, por favor, yo no soy hipócrita, yo soy directa y Leysi lo sabe. No soy mala persona, mi alma es blanca, limpia. Yo acepto mis errores, perdono al prójimo. Me han agarrado de tonta, pero por ser coj..., por ahí tengo mi rencorcito, pero ahora ya no”, expresó la cumbiambera para ‘América espectáculos’.

