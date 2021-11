Giuliana Rengifo se enlazó en vivo con el programa ‘Amor y Fuego’ para referirse a las indirectas de Magaly Medina tras saberse su amorío con Alfredo Zambrano y también para arremeter contra el doctor Tomás Angulo, a quien acusa de haberla intimidado.

En una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la cumbiambera aclaró que en ningún momento denunció al terapeuta de pareja de haberla acosado, sino que sus miradas y la forma en cómo se acercaba la intimidaba.

“Hay que aclarar porque en el tema de Angulo, salió una nota como que me acosaba y no fue así, una cosa es que me sentía intimidada por él, por sus miradas, por sus formas en cómo se acercaba, pero no en que me acosaba”, recalcó.

Giuliana Rengifo retrocede contra Tomás Angulo: “No me acosaba, me sentía intimidada por sus miradas”. Video: Amor y Fuego

Al ser consulta si quedó afectada por la conversación que sostuvo Magaly Medina y Tomás Angulo sobre las cortas relaciones en su programa de ATV, Giuliana recalcó que fueron indirectas para ella.

“Sí me sentí aludida porque justamente en tu programa yo dije que había tenido una relación de un mes y tanto y justamente tocaron ellos el mismo tiempo. Imagínate... además Tomás Angulo no debería estar en un show, sino en su consultorio, no debería ser el muñeco de nadie”, arremetió Giuliana.

En esa línea, la cantante de cumbia, quien se encuentra en Madrid, recalcó que la ‘urraca’ no tiene por qué despotricar en su contra, pues ella no fue la manzana de la discordia.

“Yo no me metí en ninguna relación, por tanto ella (Magaly) no debería sentirse afectada en nada, ni mandarme indirectas. Yo tuve una relación con el señor (Alfredo Zambrano) cuando ellos no estaban”, precisó.

GIULIANA REAFIRMA QUE TUVO RELACIÓN CON NOTARIO

Pese a que Gigi Mitre y ‘peluchín’ le increparon que el esposo de Magaly Medina, quizá, no considera que tuvo una relación con ella, Giuliana respondió fuerte y claro.

“La mía fue una relación de un mes, no fue un día Gigi, no fueron dos semanas, fue un mes y tanto, salíamos. La gente que me conoce sabe que no miento, no tengo prueba alguna, pero tengo testigos. Nunca me tomé fotos, no me escondía, era simple, él me decía que había terminado una relación muy pronto con ella y que no quería hacerme daño”, precisó.

