NO LE GUSTÓ PARA NADA. Giuliana Rengifo señaló que la esposa del notario con quien fue ampayada besándose está “mintiendo” y solo quiere que su divorcio se agilice al estar en medio del escándalo. La cumbiambera también recalcó que está sorprendida porque Katherine Tapia es una profesional para estar metida en el espectáculo y Ricardo Rondón la cuadró EN VIVO.

“Quiere más rápido el divorcio... ¿Quién habla mal de su esposo y del padre de sus hijos?, o sea, yo nunca lo he hecho y no lo haría por más perro que haya sido conmigo. A mí me sorprende porque es profesional, es una abogada que sabe que no tiene que meterse en el mundo tan bochornoso del espectáculo . Si bien es cierto es un ser humano, pero la relación se acabó”, dijo.

Sin embargo, el conductor de ‘En Boca de Todos’ se mostró en desacuerdo con sus palabras y defendió a la esposa del notario al señalar que también “siente” bajo cualquier profesión que tenga.

“Es un ser humano, es una mujer. Más allá de ser una mujer profesional, de tener un alto cargo, sea fiscal o demás es un ser humano que a lo mejor se siente dolida y sufrida porque tú no sabes qué le puede haber dicho. Todas no son Giuliana Rengifo”, puntualizó.

Ricardo Rondón pide a Giuliana Rengifo pensar en esposa de notario

GIULIANA: “ELLA MIENTE Y EL NOTARIO ME RESPALDA”

Según Giuliana Rengifo, la esposa del notario está mintiendo solo para obtener algún beneficio económico al respecto, mientras que Paul Pineda la respalda y niega infidelidad.

“Ella sabe perfectamente que no puede mentir y está mintiendo. No pensó que Magaly iba a pasar las conversaciones que ella había puesto, yo sospecho algo. Yo sospecho que ella quiere pedirle el divorcio rápido y tener un tema de bienes, dinero de por medio, propiedades que se construye en una relación de muchos años... Él ha salido a nivel nacional a darme su respaldo, yo creo que un hombre si miente, se oculta , él no lo ha hecho y no lo hará. Se vienen más cosas si quieren seguir haciéndome quedar mal. Yo no le he hecho daño a nadie”, acotó.