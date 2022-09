Paul Pineda se comunicó EN VIVO este martes con Amor y Fuego para defenderse y explicar que se encuentra separado de su esposa desde mayo de este año, luego que las cámaras de Magaly Tv La Firme lo ampayaran besándose con la cantante Giuliana Rengifo, a quien asegura que conoció en julio pasado.

Rodrigo González, fiel a su estilo, lo encaró y reveló que en julio él visitó su hotel ‘Puerto Palmeras’ de Tarapoto con otra joven, que decía ser su pareja. “Usted se me acercó y me pidió una foto, previamente, esta señorita me dijo que era su novia y también me pidió una foto”, dijo el conductor de Willax.

“Claro, yo cuando me separo conozco a esta chica, salimos, viajamos, teníamos un viaje planeado cuando Giuliana era mi amiga”, reconoció el notario. Por su parte, el popular Peluchín le recordó que en ese momento él le aseguró que era su novia. “Me dijo he venido aquí porque mi novia es tu admiradora y me ha pedido venir para tomarse una foto contigo”, acotó.

En ese momento Giuliana Rengifo, quien estaba en el set de Amor y Fuego, reaccionó duramente y exclamó que el notario está soltero. “¡Está soltero, está separado, yo estoy soltera! En esa época no había habido chape ni nada”, indicó la cumbiambera.

Por su parte, Paul Pineda aseguró que cuando salía con la otra joven, la cantante era su amiga y sabía que estaba con ella en Tarapoto. Asimismo, explicó que hace un mes se separó de la señorita en cuestión. “Cuando pasó lo del beso con Guliana, yo no estaba formalmente con esa chica, yo estoy soltero, separado” , volvió a recalcar.

