Luego que Magaly Medina revelara que la esposa del notario pucallpino le pidió que describiera una supuesta infidelidad de Paul Pineda con Giuliana Rengifo, la cumbiambera apareció en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’ para arremeter contra la conductora.

“ Ella dice que tengo una obsesión con el señor (Alfredo) Zambrano, eso es falso . Lo único que busco es que usted, Magaly Medina, deje en claro que nunca me metí ni en su relación ni en la del doctor Pineda. Él es una persona separada y vive solo”, dijo

La cantante señaló que ante la polémica desatada, tras el ampay besando al notario casado, su familia se ha visto afectada, principalmente sus hijas que aún están en el colegio.

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas . Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie se ha metido en tu relación”, puntualizó.

Giuliana Rengifo afirma que sus hijas sufren burlas en el colegio

GIULIANA INSISTE QUE NOTARIO VIVE SOLO

En otro momento, Giuliana Rengifo continuó insistiendo que el notario Paul Pineda es una persona separada desde hace cinco meses. Incluso, sostuvo que tiene contacto con el hijo de su galán.

“Tengo un chat con su hijo mayor donde dice ‘Giuliana, no hay problema, mi papá está soltero’”, precisó.