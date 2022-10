SIGUE LA ‘GUERRA’. Giuliana Rengifo y Magaly Medina continúan en dimes y diretes en la televisión nacional. Luego que la ‘urraca’ se dirigiera a Gisela Valcárcel para decirle que no tiene miedo a las revelaciones que pueda compartir la cumbiambera, a quien calificó como ‘pelandusca de turno’; ella aclaró el significado de la palabra.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una publicación de Trome y posteriormente el significado de ‘pelandusca’. Según la captura se menciona que la palabra es el coloquial despectivo de ‘prostituta barata’ , lo que dejaría entrever que tomaría medidas legales contra Magaly por sus comentarios.

“ ¿Crees que porque agarras a una de tus pelanduscas me voy a morir de miedo? Mira cómo estoy temblando de miedo, por favor, una pastilla, un agua de azahar, un tranquilizante, un anís... por favor, yo estoy acostumbrada a batallar contigo años de años... ahí está la que dice que no respondía”, fueron los comentarios de la ‘urraca’ que afectaron a Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo deja en claro el significado de pelandusca. Foto: Instagram

FARAONA MARISOL LAPIDA A GIULIANA

La Faraona Marisol discrepó con la afirmación que dio Giuliana Rengifo en ‘El gran show’ al señalar que los ‘lutos están pasados de moda’, pues cree que una mujer debe cuidar siempre su imagen y sobresalir por su talento. Además, contó que acaba de lanzar su tema ‘La robamaridos’ que grabó en México con la orquesta ‘La sonora dinamita’´.

“Bueno, la mujer tiene que cuidar siempre su imagen y más si es madre . Yo cuido mucho mi imagen, a mis hijos y mis cosas personales son para mí. Todo el mundo me conoce, me ha visto salir adelante como artista, con mi música y no por hablar de mis cosas personales para que me llamen de un lugar u otro. A veces mucha gente opta por hablar, por hacer cosas que no debe en vez de ponerse a trabajar”, dijo.