La cantante Giuliana Rengifo contó que se ha visto en la necesidad de reinventarse y dedicarse a un nuevo rubro de negocio, a raíz de la cancelación de los conciertos y eventos masivos.

Giuliana, anunciaste que te ibas a reinventar debido a la crisis por la pandemia y emprenderás un nuevo proyecto…

Así es. Estoy en un nuevo negocio de venta de productos para el cuidado personal y belleza. Quiero sentirme útil, gracias a Dios no me falta nada en casa ni a mí ni a mis hijas, pero quiero estar más activa. Ahora estoy con el tema del marketing de los productos, además, mi hija me está ayudando un montón con la promoción de la marca en redes.

¿Dejarás la música?

No es que deje la música, es imposible dejarlo, pero en estos momentos está complicado que hagamos espectáculos. Tengo varios eventos suspendidos y postergados con adelanto incluso, pero hay que esperar hasta el próximo año.

Con respecto a la salud, ¿todos bien por tu casa?

Sí. Gracias a Dios por la casa todo marcha bien, todos con buena salud y mi familia igual. No salimos para nada, mi esposo es superintendente en una mina y llega a la casa cada 20 días. Él se hace una prueba cada vez que va y viene. Estamos felices, tranquilos y ya tenemos cuatro años juntos.