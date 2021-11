Giuliana Rengifo sobre denuncia de Tomás Angulo: “Si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría”

¡No le teme y reafirma su versión! La cumbiambera Giuliana Rengifo salió nuevamente y dio la cara tras confesar que en una terapia Tomás Angulo intento propasarse con ella. El psicólogo negó esto y mencionó que había denunciado a la cantante, pues aseguró que es absolutamente falso.

Samu Suárez de Instarándula consultó a la cantante si cree que el psicólogo Tomás Ángulo la demandará por sus afirmaciones.

“Samu, chistoso eres, ¿no? Yo no miento amigo. Y si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría”, escribió Giuliana Rengifo al WhatsApp del periodista.

TOMÁS ANGULO DENUNCIÓ A GIULIANA

ROMPE SU SILENCIO. Tomás Angulo le respondió fuerte y claro a Giuliana Rengifo, quien aseguró haberse sentido acosada e intimidada con él cuando acudió a una terapia en su consultorio. El doctor recalcó que la cumbiambera está mintiendo y por eso la demandará por difamación.

“Esto que dijo la señora Rengifo es absolutamente falso, eso no sucedió”, dijo el especialista en Instagram, resaltando que la cumbiambera retrocedió y aseguró que nunca dijo que la acosó, sino que se sintió intimidada por su mirada.

“Ella quiere vender su disco y necesita víctimas para crear escándalos y poder vender más. Gracias a este escándalo ya se sabe que va a sacar un nuevo disco, ya se sabe que está nuevamente vigente”, indicó el terapeuta.

En ese sentido, calificó como ‘descaro’ utilizar una mentira para ‘manchar el nombre de un profesional acusándolo de ser acosador’. Asimismo, indicó que le envió una carta notarial para que se retracte pero la cantante no lo hizo.

“Usted ha mentido, usted ha manchado mi nombre porque muchas personas se van a quedar pensando que soy un psicólogo acosador que trata de sobrepasarse con sus pacientes. Usted no se ha retractado y sigue mintiendo porque no hubo ninguna mirada penetrante. Yo soy muy respetuoso de mis pacientes, trato de crear un espacio seguro para mis parejas, y eso implica que la paciente no se sienta intimidada ni atacada ni juzgada”, acotó Tomás Angulo.

Es en ese momento que anunció que demandará a Giuliana Rengifo por difamación. “Usted no va a hacer un escándalo a costa mía, prepárese porque la voy a demandar por difamación”, finalizó.

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO SOBRE TOMÁS ANGULO?

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la cumbiambera Giuliana Rengifo aseguró que cuando tomó terapia con Tomás Angulo, él le lanzaba miradas intimidantes. Esta crítica se dio luego que el especialista y Magaly Medina hablarán sobre las breves relaciones amorosas, como la de Giuliana con Alfredo Zambrano.

“Para mí no es un doctor ni un psicólogo. Yo tomé terapia con él cuando recién me separé de mi primer esposo y el señor no fue profesional conmigo, creo que se quiso hasta propasar con lo que él llama terapia y por eso yo me alejé”, dijo Giuliana Rengifo al ser consultada por una reportera del programa de Willax por sus comentarios de hace unos días.

