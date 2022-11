ASU. En entrevista con Trome, Giuliana Rengifo reveló un íntimo secreto luego de ser consultada sobre si tendría un “amigo cariñoso” al afirmar que está soltera porque es “celosa” y no quiere complicarse con una relación.

“Soy complicada para estar con otra persona porque soy muy celosa, así que prefiero satisfacerme yo misma”, señaló a este medio.

Asimismo, indicó que existe algo mejor que un hombre cuando el cuerpo pide “necesita calor de vez en cuando”. “A las chicas que están solteras, les recomiendo su consolador, suficiente y es mejor. Es más efectivo que un hombre” , manifestó.

¿Giuliana Rengifo quiere enamorarse el 2023?

En otro momento, Giuliana Rengifo confesó que el próximo año le encantaría encontrar a su media naranja, y que este sea un “hombre trabajador”.

“Quiero un hombre que me sume y proyecte a seguir creciendo, más no que me pare ni me cele. Cuando estoy en una relación soy recontra fiel, aunque no me paguen de la misma forma”, explicó.

Giuliana recuerda los calificativos que le puso Magaly y se quiebra de impotencia.

