¿QUÉ FUE? El último 30 de enero Giuliana Rengifo oficializó su romance con Jhon Silva, un empresario que radica en Estados Unidos; sin embargo, en una reciente entrevista en América Hoy, la cantante dejó en shock a más de uno al revelar que no estaba enamorada.

“(El amor te tiene así) Qué amor, chicas una no se puede enamorar en un mes por favor, en dos meses”, expresó.

Giuliana Rengifo en América Hoy

Ethel Pozo fue la primera en consultarle directamente cómo era eso de que no estaba enamorada cuando ya había confirmado una relación con su empresario. “Perdóname, no me hemos visto en las noticias que has oficializado un nuevo amor”, dijo.

“Mi Ethel hermosa y todo el público que no está viendo, y a mis hijas las amo con todo mi corazón, ellas son mis amores, yo estoy enamorada de ellas, con Jhon recién llevamos dos meses de conocernos, hemos viajado (...) Es empresario y odia las cámaras”, manifestó.

¿Cómo oficializó Giuliana Rengifo a su empresario?

En declaraciones para Trome, la misma Giuliana Rengifo confesó que “cupido” la había flechado y estaba dandose una oportunidad en el amor con Jhon Silva.

“Cupido me flechó y estamos felices, pero igual no bajo la guardia por nada. Todo con calma porque en el amor nada es seguro”, contó.

