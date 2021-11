Giuliana Rengifo abrió las puertas de su departamento en Lima para las cámaras de Estás en Todas. Natalie Vértiz la visitó y conoció a su familia, sus tres menores hijas y su madre, quien ayudó en la crianza de sus dos nietas mayores.

La cantante se mostró orgullosa de sus pequeñas, que guardan una gran similitud física con ella, especialmente la mayor. “Ella es Mafer, tiene 17 años y quiere estudiar Medicina, está pensándolo”, dijo al mostrar a su retoña.

Es ella quien la motiva a grabar TikToks, los mismos que rápidamente se hacen virales. “Le tengo que decir ‘mamá, mira aprendemos este trend y lo grabamos al toque’ y ella me dice ‘no, estoy en pijama’ y yo ‘¡vamos a grabar’”, contó para Estás en Todas.

“Lo repetimos un millón de veces, hay caídas, golpes, hay chiste, pero al final sale bien y se hacen virales. El último que hemos hehco juntas ya tiene casi dos millones de visitas, entonces es un éxito, cada vez que salgo con mi mamá siempre se hace viral”, comentó Mafer. “¡Me utiliza!”, replicó Giuliana Rengifo.

Mafer también contó que es Valentina, la menor de las hermanas, quien es la más pegada a su madre. “Mi mamá se va de gira y cada vez que viene está como mosca a su costado”, reveló entre risas.

LAS MOLESTABAN EN EL COLEGIO

La segunda hija de Giuliana Rengifo, Sofía de 14 años, indicó que el colegio los profesores y sus compañeros siempre le preguntan por su mamá. “Teníamos un profesor de inglés que me decía ‘Bella Bella’, ‘Agua Bella’... siempre ha sido así, cuando entraba a un grado nuevo siempre me preguntaban por mi mamá famosa ¿vives en una mansión? ¿cuántos carros tienen? ¿tienen que ser ricas no?... nooo yo soy una persona normal, pero siempre se van por ese lado”, comentó Mafer, la más extrovertida de las hermanas.

RECIBEN ATAQUES EN REDES

Finalmente, Mafer indicó que también ha vivido el lado oscuro de las redes sociales, porque a veces le escriben para criticar a su mamá. “Me llegan mensajes diciendo que tu mamá es así... que por qué eres tan fea... ¿de verdad no se cansan? la mayoría son mujeres envidiosas, se nota en sus comentarios señoras”, acotó la mayor de las hijas de la cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea San Martín fue acusada de racista por Juan Víctor: “Hay mucho odio contra mi familia”

Jessica Newton y Magaly listas para baby shower de Deyvis Orosco y Cassandra: Será este lunes

Samu tras fuertes declaraciones de Rosángela: “Si tengo que ser chupamedia para postular a la tele, no gracias”