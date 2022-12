NO LA PASA. Giuliana Rengifo se mostró totalmente incómoda cuando un reportero de ‘D’ Mañana’ la interceptó para sacarle algunas declaraciones, sin embargo, fue su manager Liz Benítez quien explotó e insultó a la conductora del programa Karla Tarazona llamándola “tararada”.

La cumbiambera dejó en claro ante cámaras que no hablará por ningún motivo sobre sus colegas como Marisol o Maricarmen Marín, dejando entrever la rencilla que existe entre esos personajes del canto.

“Yo no conozco a nadie más y el resto que se gane su trabajo y su dinero con el sudor de su frente, no con el sudor de amenazas. Si me vas a hablar de una Marisol, Ruth Karina, Ana Kholer, Maricarmen Marín no puedo responderte” , dijo.

Por otro lado, el reportero de Panamericana Televisión tuvo un abrupto percance cuando la manager de Giuliana intentó bajar el micro.

“¿Qué pasa con el programa?”, dijo el periodista, por lo que Liz Benítez reaccionó. “ Pregúntale a tu producción, cuando cambies de tarada ese día hablamos. Estoy ocupada, mi amor ”, manifestó.

TROME |Giuliana Rengifo vs. Karla Tarazona

GIULIANA RENGIFO: “NO SOY UNA DIVA”

Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para comentar una recientes y polémicas declaraciones de Giuliana Rengifo, quien se mostró indignada porque ahora cualquier persona sin título de periodista se atreve a grabarla en la calle, en una clara alusión a las ‘ratujas’ del exreportero de televisión.

“ Que comente que las personas en la calle tienen que tener un título para poder registrarla... ¿y esta diva? ni la misma Gisela se queja tanto, Giuliana por favor, tú que trabajas en el medio, deberías estar contenta porque te mantienes, a la gente le importas y tu trabajo se beneficia”, dijo el popular Samu.

Además, llamó ‘alucinada’, ‘creída’, ‘diva’ y desubicada’ a Giuliana Rengifo y le recordó que así como sus seguidoras la graban en situaciones que son incómodas para ella, también le mandan material echándole flores.

La cumbiambera se comunicó al privado con Samuel Suárez y negó ser una ‘diva’. “ Sabes vender tu show, todo bien Samu , no me quejaba, solo comentaba y creo que todos podemos hablar, así como ustedes lo hacen sin saber si es verdad o mentira”, le aclaró la cantante.