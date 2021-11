Giuliana Rengifo captó la atención luego que confirmara que sí mantuvo una relación sentimental con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cantante se enlazó este martes con el programa “América Hoy” y brindó nuevas declaraciones respecto al notario y la periodista.

Janet Barboza fue la primera en intervenir para consultarle a la cantante si conocía los motivos por los cuales Zambrano nunca se pronunció públicamente para aclarar que ella no se había metido en su relación con la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

La cantante calificó la actitud de Magaly y Zambrano como “terrible y penosa”, pues la perjudicaron ante el público y que la dejaron como “la otra”.

Giuliana Rengifo

“Terrible porque si él sabía la verdad, y su pareja de ese entonces también sabía la verdad, no entiendo por qué no lo aclararon y dejaron que la gente siga hablando y especulando tonterías y dañando mi imagen”, señaló.

Giuliana Rengifo señaló que durante todos sus años de trayectoria nunca ha tenido un escándalo, además dijo ser una mujer “con valores y principios”. “Yo no tengo ni un escándalo, soy una mujer con valores y principios. No entiendo por qué la gente se comporta así conmigo”, enfatizó.

En otro momento, la cantante dio a conocer que está recibiendo ataques en redes sociales por parte de cuentas falsas.

Finalmente, Rengifo indicó que la periodista de espectáculos jamás se comunicó con ella para escuchar su versión. “Nunca me llamó, todo quedó allí. Dejó que la gente siguiendo hablando mal de mí”, acotó.

GIULIANA TILDA DE SINVERGÜENZA A NOTARIO

Pese a que en un primer momento la cumbiambera dijo que no se metió en un romance y que fue un amorío que terminó en su momento, Giuliana Rengifo despotricó contra Alfredo Zambrano.

“Si me lo cruzo, no lo saludo porque me parece un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia afirma que prefiere cantar con Marc Anthony

La salsera Yahaira Plasencia se sometió a una serie de preguntas en el renovado programa que lidera Ethel Pozo, “América Hoy”. https://elbocon.pe/boconvip/marc-anthony-publico-romanticas-fotografias-con-la-modelo-mili-pineiro-nndc-noticia/