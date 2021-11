Giuliana Rengifo y todas sus confesiones sobre su amorío con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly

LO CONTÓ TODO. La cantante Giuliana Rengifo se confesó EN VIVO con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa ‘Amor y Fuego’, sobre la relación sentimental que tuvo con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cumbiambera reveló todos los detalles de su amorío y en esta nota te contamos todo.

Tras varios años de rumores de una supuesta infidelidad del notario a la controvertida conductora de Magaly TV La Firme, Giuliana Rengifo prefirió su tranquilidad y salió en televisión para aclarar el asunto. ¿Qué fue lo que dijo?

GIULIANA: “SÍ ESTUVE CON ALFREDO ZAMBRANO”

Giuliana Rengifo confesó que tuvo un romance con Alfredo Zambrano. La cantante aseguró que cuando mantuvo una relación sentimental con el notario cuando él estaba soltero y distanciado de Magaly Medina.

“¿Qué hay de malo que yo haya tenido una relación con este señor? Él estando solo, a veces la prensa mal informa”, recalcó la cumbiambera, quien reafirmó que ha nacido para ser siempre la pareja firme.

Giuliana Rengifo confirma que tuvo una relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Video: Amor y Fuego

“Me asusté porque este diario La Karibeña lo sacó (el rumor) cuando yo estaba comprometida y mis hijas estaban más chiquitas. Me dijeron niégalo, pero él después me llamó a felicitarme por decir lo que dijiste”, aclaró en clara referencia a Zambrano.

GIULIANA: “ESTUVE CON ALFREDO UN MES Y MEDIO”

En otro momento de la entrevista con ‘Amor y Fuego’, Giuliana Rengifo reveló que estuvo durante un mes y medio en un romance con Afredo Zambrano. Además, señaló que se terminó porque se distanciaron por trabajo.

“Estuvimos un mes y tanto, terminamos porque yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en esos dos meses no hubo comunicación y me di cuenta que la relación ya no daba para más”, contó a ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre.

“En ese mes y medio fue tan pocas veces que nos veíamos porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupó por mí. Iba a su casa”, agregó.

GIULIANA: “ESTOY MÁS TRANQUILA CON MI CONSCIENCIA”

Tras confesar su amorío con Alfredo Zambrano, la cantante Giuliana Rengifo aseguró que se quita una mochila de encima, pues han sido muchos años que la han atacado sin saber la verdad.

“Sentía indirectas, yo estoy tranquila con mi consciencia, estoy feliz, trabajando y empezando de nuevo con fuerza. Yo creo que (si le preguntan a Alfredo nuestra relación) sí lo diría”, manifestó Rengifo.

Giuliana Rengifo y todas sus confesiones sobre su amorío con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly. Video: Willax TV

GIULIANA: “ALFREDO ES UN SINVERGÜENZA, CALLÉ POR AÑOS”

Pese a todo lo confesado por Giuliana Rengifo, la cantante de cumbia despotricó contra Alfredo Zambrano, lo que causó la sorpresa de los conductores del programa de ‘Amor y Fuego’.

“Si me lo cruzo, no lo saludo porque me parece un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.

“¿Si derepente él me engañó a mí, quién lo sabe? Es un supuesto, yo estaba segura que estaba soltero. ¿Por qué tengo que saludarlo? No, no tendría por qué saludarlo. A Magaly sí la saludaría, pero a él no”, sentenció Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo a Alfredo Zambrano: “Es un sinvergüenza, le hice el favor de callar muchos años”. Video: Willax TV

GIULIANA: “SOY UNA MUJER CON VALORES Y PRINCIPIOS”

La cantante Giuliana Rengifo se dirigió al público televidente para volver a asegurar que nunca se metió en una relación amorosa porque tiene principios y valores. Además, señaló que no hace esta confesión para promocionar su música.

“Yo soy una mujer con valores, con principios, que no necesito este tipo de publicidad para seguir trabajando porque nunca lo he necesitado. Son 22 años de carrera musical y no he necesitado de nadie”, sentenció.

“Yo no creo que nadie diga nada, que nadie se pronuncie más porque es la verdad. Ellos ya están casados, están felices y lo único que quiero yo es botar esa carga que tenía en mi corazón y en sí que la gente mucho me molestaba, en las redes tengo que bloquear comentarios malintencionados. Yo he nacido para ser la señora, la esposa y la enamorada”, remarcó.